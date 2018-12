Cecilia Malmström, die EU-Kommissarin für Handel. Archivbild

Quelle: Thierry Monasse/dpa

Nach dem Abschluss des Freihandelsabkommens mit Japan will die EU so schnell wie möglich auch eine Einigung mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur erzielen. Sie hoffe, dass die Gespräche 2019 abgeschlossen werden können, sagte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström.



Die Summe der Zölle, die abgebaut werden könnten, sei viermal so groß wie beim Abkommen mit Japan. Das Abkommen mit der Mercosur-Gruppe wäre das größte, das die EU jemals vereinbart hat.