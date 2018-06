Donald Trump, Präsident der USA. Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat vor dem Gipfel mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ein Friedensabkommen mit dem kommunistischen Land in Aussicht gestellt. "Es ist möglich, dass wir ein Abkommen unterzeichnen, das wäre ein erster Schritt", sagte Trump. Gespräche darüber seien im Gange.



Trump hält es auch für möglich, dass er Kim in die USA einladen könnte. Wenn der Gipfel mit Kim Jong Un am 12. Juni in Singapur gut laufe, werde er dies sicherlich tun, teilte Trump mit.