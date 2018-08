Eurodac ist eine Datenbank, in der Fingerabdrücke von Asylsuchenden gespeichert werden sowie von Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen, die eine der EU-Außengrenzen ohne gültiges Visum passieren oder sich irregulär in der EU aufhalten. Diese Daten werden dann für alle Mitgliedstaaten zugänglich gemacht. Länder können auf diese Weise beispielsweise feststellen, ob ein Asylsuchender bereits in einem anderen europäischen Land registriert wurde. Das ist wichtig, weil die sogenannte Dublin-III-Verordnung besagt, dass der Mitgliedsstaat für den Asylantrag eines Bewerbers zuständig ist, den er zuerst betreten hat.



Erstmals wurde Eurodac 2003 in Betrieb geneommen, damit die Dublin-Regeln angewendet werden konnten. Nur Migranten über 14 Jahre müssen Fingerabdrücke abgeben. Der Name Eurodac kommt vom englischen Begriff "European Dactyloscopy". Das bedeutet europäisches Fingerabdruckverfahren.



Quelle: kna