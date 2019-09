Duda (l.) und Trump bei der Unterzeichnung des Abkommens.

US-Präsident Donald Trump und sein polnischer Kollege Andrzej Duda haben ein Abkommen zur Verstärkung der US-Truppen in Polen um 1.000 auf dann 5.500 Soldaten unterzeichnet. Das sagte Trump bei dem Treffen mit Duda am Rande der UN-Vollversammlung in New York.



Polen habe sich verpflichtet, die Kosten für die notwendige Infrastruktur zu tragen. Die zusätzlichen Truppen würden vermutlich aus anderen europäischen Ländern abgezogen. In der Vergangenheit hatte Trump auch einen Abzug aus Deutschland ins Spiel gebracht.