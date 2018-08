Eine Frau entspannt sich im Schatten eines Baumes. Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz sind die Menschen heute besonders ins Schwitzen gekommen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) war es in Darmstadt mit 37,2 Grad am wärmsten. Platz zwei belegten die hessische Stadt Bad Nauheim und Mannheim in Baden-Württemberg mit jeweils 36,8 Grad.



In Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz und in Waghäusel-Kirrlach zeigte das Thermometer jeweils 36,6 Grad an. Auf der Zugspitze - Deutschlands höchstem Berg - war es mit 12,6 Grad vergleichsweise kühl.