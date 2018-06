Bayern will einen eigenen Asylplan auf den Weg bringen. Quelle: Stefan Puchner/dpa

Die von Bayern angedachte Zurückweisung von Migranten an der Grenze wäre laut Pro Asyl rechtlich fragwürdig. Die Flüchtlingsorganisation weist darauf hin, dass nicht in jedem Fall jener EU-Staat für ein Asylverfahren zuständig ist, in dem ein Migrant zuerst EU-Boden betreten hat.



Nach dem Dublin-Verfahren gehe die "Herstellung der Familieneinheit" vor, sagte Geschäftsführer Günter Burkhardt. "Minderjährige dürfen gar nicht wie Flipperkugeln in der EU hin und her katapultiert werden."