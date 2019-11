Eintracht-Kapitän Abraham riss Freiburgs Trainer Streich zu Boden.

Kapitän David Abraham wird in diesem Jahr nicht mehr für Eintracht Frankfurt auflaufen. Das DFB-Sportgericht hat ihn für seinen Check gegen Trainer Christian Streich vom Ligarivalen SC Freiburg bis zum 29. Dezember gesperrt.



Zudem wurde Abraham wegen seiner "Tätlichkeit gegen den Gegner" mit einer Geldstrafe in Höhe von 25.000 Euro belegt. Die Eintracht hat umgehend Einspruch gegen das Urteil angekündigt. Abraham hatte in der Nachspielzeit des Spiels in Freiburg Streich zu Boden gecheckt und dafür Rot gesehen.