Der Volkswagen-Konzern will der AfD-Fraktion im niedersächsischen Landtag keine Sonderkonditionen für ein Fraktionsfahrzeug gewähren. Den anderen Fraktion gewährt er diese. VW sei frei darin, zu entscheiden, welchen Geschäftspartnern er Rabatte anbiete, teilte der Autobauer mit.



"Wir sind grundsätzlich neutral, aber nicht gleichgültig", hieß es beim VW-Konzern in Wolfsburg weiter. Das AfD-Programm trage "aus unserer Sicht völkisch-nationalistische Züge", heißt es in dem Statement.