Alexander Graf Lambsdorff (FPD) kritisierte Kanzlerin Merkel. Quelle: Christophe Gateau/dpa

FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff hat die Absage von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an eine deutsche Beteiligung an einem Militärschlag in Syrien kritisiert.



Er finde es bedauerlich, dass Merkel "in ihrer Äußerung sofort jede Unterstützung an dieser Stelle ausgeschlossen hat", sagte der Vize-Fraktionsvorsitzende im Bundestag. "Sollten unsere Partner Unterstützung brauchen und eventuell anfordern, dann sollte das zumindest nicht von vorneherein ausgeschlossen sein."