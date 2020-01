Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU)

Quelle: Peter Kneffel/dpa/Archivbild vom 12.02.2019

Trotz massiver Kritik aus den meisten anderen Bundesländern will Bayern im Streit um die Termine für die Sommerferien nicht einknicken. "Wir bleiben bei unseren Ferienterminen. Das hat sich so bewährt", sagte Ministerpräsident Markus Söder.



Der CSU-Chef lehnt damit weiterhin eine Teilnahme Bayerns am bundesweiten Rotationsprinzip für die Ferientermine ab. Bislang sind Bayern und Baden-Württemberg davon ausgenommen. Rechtlich können sie nicht dazu gezwungen werden, ihre Ferien anders zu terminieren.