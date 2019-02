Alstom gab umgehend bekannt, die Fusionspläne aufzugeben. Die Entscheidung der EU-Kommission sei ein "klarer Rückschlag für die Industrie in Europa", hieß es in einer Erklärung des französischen Konzerns. Die beiden Unternehmen hätten vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg Beschwerde einreichen können. Bis zu einer Entscheidung des Gerichts wären wohl mehrere Jahre vergangen.



Siemens-Chef Joe Kaeser hatte die Brüsseler Wettbewerbshüter zuvor mehrfach angegriffen und etwa als "rückwärtsgerichtete Technokraten" bezeichnet. Nach der Bekanntgabe der Entscheidung forderte er "dringende Strukturreformen" und, mit Blick auf die Europawahl im Mai, ein Umdenken in der europäischen Industriepolitik.



(Quelle: AFP)