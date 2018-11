US-Außenminister Mike Pompeo. Archivbild Quelle: -/XinHua/dpa

Ein geplantes Treffen von US-Außenminister Mike Pompeo mit Nordkoreas Chefunterhändler Kim Yong Chol in New York ist vorerst verschoben worden. Das US-Außenministerium teilte keine Gründe für die Absage mit. Die Gespräche gingen weiter, sagte eine Sprecherin.



Pompeo hatte sich ursprünglich an diesem Donnerstag in New York mit Kim Yong Chol treffen wollen, um einen weiteren Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un vorzubereiten.