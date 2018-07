Das erfolgreichste Modell im ersten Halbjahr sei der Renault Zoe. Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Der französische Autobauer Renault hat in der ersten Jahreshälfte so viele Elektrofahrzeuge auf dem deutschen Markt abgesetzt wie noch nie. In den ersten sechs Monaten seien insgesamt 3.214 E-Fahrzeuge der Marke zugelassen worden, teilte der Konzern mit. Das seien 14,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.



Ende Juni deckte Renault einen Anteil von 16,2 Prozent am Markt für E-Fahrzeuge ab. Insgesamt stiegen die Zulassungen des Konzerns in Deutschland um sieben Prozent auf rund 122.000 Autos.