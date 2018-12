US-Präsident Donald Trump beim G20-Gipfel.

Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Das Weiße Haus hat die Ergebnisse der Verhandlungen beim G20-Gipfel in Buenos Aires als Erfolg für die USA gefeiert. Die G20 hätten anerkannt, dass auch saubere fossile Energieträger zum Energiemix beitragen könnten, sagte ein hoher Regierungsmitarbeiter.



"Am Ende bekamen wir einen Absatz, in dem wir erklären können, warum wir uns aus dem arbeitsplatzvernichtenden Pariser Klimaabkommen zurückziehen", sagte er. Es gebe Anzeichen, dass die Koalition der Paris-Verfechter bröckele.