Die Zeitumstellung fällt frühestens 2021.

Quelle: Friso Gentsch/dpa

Die schon für 2019 angekündigte Abschaffung des Wechsels zwischen Sommer- und Winterzeit lässt sich in der EU so schnell nicht umsetzen. "Frühestens 2021 ist es soweit, dass die Zeitumstellung beendet wird", sagte Österreichs Verkehrsminister Norbert Hofer als Vorsitzender der EU-Länder.



Die Gegner des Uhrendrehs müssen sich also gedulden, vor allem in Deutschland. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte Mitte September vorgeschlagen, 2019 die Uhr zum letzten Mal umzustellen.