Abschiebeflug von Leipzig nach Kabul Quelle: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Erneut sind afghanische Flüchtlinge aus Deutschland mit dem Flugzeug nach Kabul abgeschoben worden. 14 junge Männer waren laut der Internationalen Organisation für Migration an Bord der Maschine, die am Morgen in der afghanischen Hauptstadt landete.



In Leipzig hatte es vor dem Flug Proteste gegeben. Seit Dezember 2016 hat Deutschland insgesamt 128 abgelehnte Asylbewerber nach Kabul gebracht. Die Abschiebungen sind wegen des blutigen Konflikts zwischen Regierung und Taliban umstritten.