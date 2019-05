Einer der abgeschobenen Afghanen kommt in Kabul an.

Quelle: Qiam Noori/dpa

In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist ein weiterer Abschiebeflug aus Deutschland eingetroffen. An Bord der Maschine waren 32 abgelehnte Asylbewerber, wie das Bundesinnenministerium mitteilte. Es war die 23. Sammelabschiebung seit dem ersten Flug im Dezember 2016. Damit haben Bund und Länder 565 Männer nach Afghanistan zurückgebracht.



Die Abschiebungen sind umstritten. Einem UN-Bericht zufolge sind von Januar bis Ende März 581 Zivilisten in dem Konflikt umgekommen.