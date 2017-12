Amanda Morales wird die Silvesternacht in diesem Jahr in der Holyrood Episcopal Church verbringen. Seit vier Monaten wohnt sie mit ihren drei Kindern in der Kirche im Norden Manhattans. Amanda stammt aus Guatemala. 2004 floh sie vor der Gewalt in ihrem Heimatland in die USA. Ihre Kinder sind hier geboren und damit amerikanische Staatsbürger. Im August bekam Amanda plötzlich von der Einwanderungsbehörde eine Vorladung. Sie solle ein One Way Ticket nach Guatemala mitbringen. Aus Angst abgeschoben zu werden, suchte die 33-Jährige in der Holyrood Kirche Zuflucht. Seitdem unterstützen Pfarrer Luis Barrios und viele Gemeindemitglieder Amandas Familie. Inzwischen ist ein ganzes Netzwerk aus Freiwilligen entstanden. Der Rabbi der benachbarten Synagoge mobilisierte zusätzliche Hilfe.