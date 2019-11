Jens Söring steht in der Justizvollzugsanstalt. Archivbild

Quelle: Carlos Santos/AP/dpa

Im Fall des zur Abschiebung aus den USA vorgesehenen Deutschen Jens Söring hat die Deutsche Botschaft in Washington Gespräche mit den US-Behörden aufgenommen. "Unsere Botschaft betreut Söring weiterhin konsularisch und steht bezüglich weiterer Schritte in engem Kontakt mit dem Rechtsanwalt sowie Behörden vor Ort", hieß es aus dem Auswärtigen Amt.



Der heute 53-Jährige wurde 1990 wegen des Mordes an den Eltern seiner damaligen Freundin im Jahr 1985 zu zweimal lebenslanger Haft verurteilt.