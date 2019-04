Die Bundesregierung will, dass mehr ausreisepflichtige Ausländer Deutschland auch tatsächlich verlassen. Doch darüber, wie die Zahl der Abschiebungen erhöht werden kann, herrscht noch Uneinigkeit. Eine Sprecherin des SPD-geführten Bundesjustizministeriums teilte zwar an diesem Freitag mit, dass sich Horst Seehofer (CSU) und Katarina Barley (SPD) auf "wichtige Punkte" geeinigt hätten. "Alles weitere ist nun eine Frage der Finalisierung." Der Gesetzentwurf solle bereits am kommenden Mittwoch unter dem Namen "Geordnete-Rückkehr-Gesetz" ins Kabinett. Doch das von Seehofer geplante Gesetz, dessen Entwurf auch dem ZDF vorliegt, stößt auf Kritik beim Koalitionspartner SPD. Das sind die Streitpunkte: