Syrische Flüchtlinge in einem türkischen Flüchtlingslager. Archiv

Quelle: Uygar Onder Simsek/dpa

Die türkische Regierung hat den von Amnesty International erhobenen Vorwurf zurückgewiesen, syrische Flüchtlinge in Kriegsgebiete zurückzuschicken. Das Außenministerium erklärte, "Behauptungen in dem Bericht, dass Syrer zwangsweise zurückgeschickt, bedroht und Misshandlung ausgesetzt werden, sind irreal und erdichtet."



Türkische Behörden arbeiteten gemeinsam mit den UN und Nichtregierungsorganisationen an der "sicheren und freiwilligen Rückkehr" von Flüchtlingen nach Syrien.