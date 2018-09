Flughafen Düsseldorf. Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Nach der umstrittenen Abschiebung des Islamisten Sami A. nach Tunesien verlangen Grüne und SPD im Düsseldorfer Landtag Aufklärung zu den Ungereimtheiten. Am Freitag soll sich der Rechtsausschuss mit dem Fall befassen. Die Opposition vermutet Rechtsbruch.



Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hatte am Donnerstagabend entschieden, dass Sami A. nicht abgeschoben werden dürfe. Jedoch übermittelte es den Beschluss erst am Freitagmorgen, als das Flugzeug mit Sami A. schon in der Luft war.