Die Hintergründe erklärt ein fiktives Fallbeispiel. Dürfte Deutschland jeden straffälligen Flüchtling abschieben, so hieße das: Eine Ladendiebin könnte in ein Land abgeschoben werden, in dem ihr wegen angeblichen Ehebruchs der Tod durch Steinigung droht. Der Diebstahl hätte also die Abschiebung und diese den gewaltsamen Tod zur Folge – eine Eskalation, die unsere Rechtsordnung verhindern will.