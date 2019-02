Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell.

Quelle: Arne Dedert/dpa

Die USA haben die deutschen Behörden hart für die Abschiebung eines Mitglieds der Sauerlandzelle in die Türkei kritisiert. Der US-Botschafter, Richard Grenell, warf den deutschen Behörden vor, "gegen die Bestimmungen und den Geist unseres Auslieferungsabkommens" verstoßen zu haben.



Als Mitglied der "Sauerland-Gruppe" war der 40-Jährige Teil einer Terrorzelle, die Sprengstoffanschläge vorbereitete. Die USA behaupten, er sei auch an der Ermordung von Amerikanern in Afghanistan beteiligt gewesen.