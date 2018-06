Söder hat über einen neuen Asylplan für Bayern abstimmen lassen. Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Bayern will abgelehnte Asylbewerber ab August bei Bedarf mit eigenen Charterflugzeugen abschieben. Das Kabinett stimmte einstimmig für den Asylplan, der durch eine umfassende Umstrukturierung eine deutlich restriktivere Zuwanderungspolitik zum Ziel hat.



"Wir wollen zeigen, dass unser Rechtsstaat funktioniert und Vorbild in Deutschland sein kann", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Der Plan soll bei der am Mittwoch startenden Innenminister-Konferenz vorgestellt werden.