Boris Pistorius (SPD), Innenminister von Niedersachsen.

Quelle: Christophe Gateau/dpa

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hat sich gegen die Ausweitung von Abschiebungen nach Afghanistan ausgesprochen. "Das ist ein Vorschlag, den wir aktuell ablehnen werden", sagte der Sprecher der SPD-Innenminister.



Es gebe immer noch Anschläge mit vielen Toten in Kabul, so Pistorius. "Beim verständlichen Wunsch des Bundesinnenministeriums, die Abschiebezahlen zu erhöhen, müssen wir unsere Maßstäbe wahren und dürfen keine unbescholtenen Menschen in Krisengebiete zurückschicken."