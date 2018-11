Bundesinnenminister Thomas de Maizière erklärt seinen Absschied. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Der bisherige Innenminister Thomas de Maiziere gehört der nächsten Bundesregierung nicht mehr an. Das sagte der CDU-Politiker nach dem Abschluss der Koalitionsgespräche von Union und SPD in Berlin.



Die GroKo-Unterhändler hatten sich in ihrer nächtlichen Marathonsitzung darauf geeinigt, dass künftig die CSU das Bundesinnenministerium übernehmen soll, das mit den Bereichen Bau und Heimat aufgewertet wird.