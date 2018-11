Heinos Leben ist auch ein Spiegel deutscher Geschichte: Kindheit in den Kriegsjahren, Verschickung nach Sachsen, Entbehrungen im Trümmerland, Aufschwung und erste Erfolge in der "Wirtschaftswunder"-Zeit, Durchbruch mit deutschen Volksliedern mitten im Kalten Krieg. In der DDR wird er verboten, im Westen verehrt und verspottet. Für die 68er-Generation ist er ein willkommenes Feindbild. Immer wieder sorgt er mit seiner unkritischen Haltung zu volkstümlichem Liedgut für Schlagzeilen: Von den Nationalsozialisten gesungene Lieder mache er wieder salonfähig, heißt es. Für seine Fans hingegen hält er eine Tradition lebendig, die Volkslieder habe es schon vor der Nazi-Zeit gegeben.