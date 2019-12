THW-Präsident Albrecht Broemme geht in den Ruhestand.

Quelle: Paul Zinken/dpa

Der scheidende Präsident des Technischen Hilfswerks, Albrecht Broemme, hat für den Ernstfall bestens vorgesorgt. "Man kann über die Bevorratung durch Wasser reden. Aber ich habe zuhause auch meinen Weinkeller, ergänzt durch Whiskey und Gin, so dass ich auch längere Durststrecken durchhalten kann", sagte der THW-Chef, der sich Ende Dezember in den Ruhestand verabschiedet.



Aber er warnt auch ernsthaft. "Prävention ist etwas, wo ich große Lücken sehe in Wirtschaft und Gesellschaft", sagte der 66-Jährige.