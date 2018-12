US-Flaggen rund um das Washington Monument auf halbmast.

Quelle: Jacquelyn Martin/AP/dpa

Der Leichnam des verstorbenen US-Präsidenten George H.W. Bush wird ab Montag in der Rotunde des Kapitols in Washington aufgebahrt. Dort kann die Öffentlichkeit bis Mittwochmorgen von Bush Abschied nehmen.



Anschließend wird er mit einem Staatsakt in der Nationalen Kathedrale zu Washington geehrt. Daran nehmen auch US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania teil. Am Donnerstag plant die Familie die Beisetzung Bushs an der Seite seiner im April verstorbenen Frau Barbara in Texas.