Trauerfeier für weltbekannten Kammersänger Theo Adam. Archivbild

Quelle: Matthias Hiekel/dpa-Zentralbild/dpa

Familie, Freunde, Musikerkollegen und Bekannte haben in Dresden Abschied von dem Kammersänger Theo Adam (1926-2019) genommen. Bei der Trauerfeier in der Loschwitzer Kirche, für deren Wiederaufbau in den 1990er Jahren der Künstler Benefizkonzerte gegeben hatte, erwiesen ihm prominente Kollegen wie Tenor Peter Schreier und Pianist Peter Rösel die letzte Ehre.



Der Bassbariton, der in Wagner-Partien, Mozart- und Strauss-Rollen Weltgeltung erlangte, war im Alter von 92 Jahren gestorben.