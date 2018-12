Aldo Belloni spricht auf der letzten Linde-Hauptversammlung.

Zwei Monate nach der Fusion des Gaseherstellers Linde mit dem US-Konkurrenten Praxair will der neue Konzern die noch verbliebenen Minderheitsaktionäre ausschließen und die alte Linde AG von der Börse nehmen. Das erspare Aufwand und Kosten, sagte Vorstandschef Aldo Belloni auf der letzten Hauptversammlung der Linde AG in München.



Nur acht Prozent der Aktionäre wollten ihre Anteile nicht tauschen. Ihre Anteile will der fusionierte Konzern jetzt gegen Zahlung einer Abfindung einziehen.