Abschied von Kardinal Karl Lehmann im Mainzer Dom. Quelle: Andreas Arnold/dpa

Bei einem Trauerzug durch die Mainzer Innenstadt haben tausende Menschen Abschied von Kardinal Karl Lehmann genommen. Nur die größte Glocke des Doms läutete zu Ehren des früheren Mainzer Bischofs.



Rund 350 Trauergäste begleiteten schweigend den Sarg mit dem Leichnam des Kardinals, der in einem Wagen mit gläsernem Aufsatz von der Augustinerkirche zum nahen Dom gebracht wurde. Nach einem Gottesdienst wird er in der Bischofsgruft beigesetzt. Lehmann war am 11. März mit 81 Jahren gestorben.