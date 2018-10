Trauernde Thais säumen die Straßen in Bangkok Quelle: Wasn Wanichakorn/AP/dpa

In Bangkok hat der Trauerzug für Thailands verstorbenen König Bhumibol begonnen. Der zwei Kilometer lange Weg der Prozession vom Großen Palast, der alten Königsresidenz, zum Verbrennungsort wird von mehr als 100.000 Menschen gesäumt. Alle sind schwarz gekleidet.



Der Leichnam soll am Abend in einer prunkvollen Zeremonie eingeäschert werden. Bhumibol war nach einer Regentschaft von sieben Jahrzehnten im Oktober 2016 gestorben. Damals war er der am längsten regierende Monarch der Welt.