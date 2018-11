Königliches Krematorium für die Einäscherung des Königs Bhumibol

Quelle: Sakchai Lalit/AP/dpa

In Thailand haben die fünftägigen Trauerfeiern für den vor einem Jahr verstorbenen König Bhumibol begonnen. Zum Auftakt sangen buddhistische Mönche im Großen Palast, der alten Königsresidenz in der Hauptstadt Bangkok. Höhepunkt wird an diesem Donnerstag die Einäscherung des Leichnams sein.



Bhumibol war nach einer Regentschaft von sieben Jahrzehnten im Oktober 2016 im Alter von 88 Jahren gestorben. Er war der am längsten regierende Monarch der Welt. Nachfolger ist sein Sohn Maha Vajiralongkorn.