Abschiedsrede von Angela Merkel als CDU-Parteivorsitzende.

Quelle: Rainer Jensen/dpa

Kanzlerin Angela Merkel hat die CDU in ihrer Abschiedsrede als Parteivorsitzende mit beschwörenden Worten zur Einigkeit aufgerufen. "Wohin uns nicht enden wollender Streit führt, dass haben CDU und CSU in den letzten Jahren bitter erfahren", sagte Merkel auf dem CDU-Parteitag in Hamburg nach 18 Jahren als Parteichefin.



Es sei nun an der Zeit, "ein neues Kapitel aufzuschlagen", sagte Merkel am Ende ihrer Rede. "Es war mir eine große Freude, es war mir eine Ehre."