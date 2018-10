Bischöfe bei der Bischofssynode im Petersdom. Quelle: Andrew Medichini/AP/dpa

Frauen sollen in der katholischen Kirche mehr zu sagen haben, Missbrauch soll an der Wurzel bekämpft werden: Bei der Bischofssynode im Vatikan sind bei einigen heiklen Themen Fortschritte beschlossen worden.



Im Abschlussdokument des drei Wochen langen Treffens wurde allerdings die Spaltung der Kirche bei der Frage nach dem Umgang mit Homosexuellen deutlich. In dem Dokument fehlt zudem ein klares Schuldeingeständnis für jahrzehntelange Vertuschung von Missbrauch durch katholische Geistliche.