Dafür bekommt er von den Parteimitgliedern viel Applaus. Punkten kann jeder mal auch bei anderen Themen. Merz will die berufliche Ausbildung und den Mittelstand stärken. "Der Mensch fängt nicht erst beim Abiturienten an", sagt er. Die Rentenbeschlüsse der Koalition seien "an der Grenze dessen, was wir der jungen Generation zumuten können".



Spahn bekommt Unterstützung für seine Einstellung zur Bundeswehr. Kein öffentliches Gelöbnis vor dem Reichstag seit 2013, keine Werbung der Bundeswehr in den Schulen und die schlechte Flugbereitschaft: "Das kann sich ein Land unserer Größe nicht leisten", kritisiert Spahn. Kramp-Karrenbauer ist stärker bei den gesellschaftlichen Themen. Sie ist gegen die Ehe für alle, auch wenn sie sich an die demokratische Entscheidung gebunden fühlt. Sie ist - wie die anderen beiden - gegen die Abschaffung des Paragrafen 219a, der Ärzten die Information über Schwangerschaftsabbrüchen verbietet. Wenn man ihn abschaffe, werde ein Abbruch "ein normaler medizinischer Eingriff. Ein Abbruch ist kein Blinddarm", sagt sie.