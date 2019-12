Die Minister einigten sich nach Angaben des gastgebenden schleswig-holsteinischen Innenministeriums darauf, die Fähigkeiten der Verfassungsschutzämter zu einer "Früherkennung" von Entwicklungen in diesem Bereich sowie die "Präsenz" der Sicherheitsbehörden im Internet zu stärken. Zudem sollen Betreiber sozialer Netzwerke und Anbieter ähnlicher Dienstleister gesetzlich dazu zu zwingen, Hassbeiträge "in einem abgestuften Verfahren" künftig automatisch zu Anzeige zu bringen. Demnach müssen Facebook und andere Anbieter künftig Hakenkreuz-Postings, Morddrohungen, volksverhetzende Inhalte und anderes an das Bundeskriminalamt melden. Das Löschen der Beiträge allein reiche nicht mehr aus.