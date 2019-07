Der G20-Gipfel fand 2019 im japanischen Osaka statt.

Differenzen über die Handelspolitik besonders der USA haben wieder eine starke Aussage der G20 gegen Protektionismus verhindert. In dem gemeinsamen Kommunique am Ende des Gipfels in Japan stand nur, man wolle die Märkte offen halten.



Damit gab es das zweite Jahr in Folge kein Bekenntnis mehr gegen "Protektionismus" oder "unfaire Handelspraktiken" wie noch 2017 in Hamburg. Auch eine Würdigung des "multilateralen Handelssystems" wie im Vorjahr beim Gipfel in Buenos Aires ist nicht zu finden.