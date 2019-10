Bereits vor dem Absturz sei es zu Problemen gekommen, hieß es in dem Bericht. So habe das Flugzeug - erst seit zwei Monaten im Betrieb - bei vier Flügen davor Pannen gehabt, auch einen Tag vor dem Absturz. Der Sensor wurde dem Bericht zufolge noch in den USA falsch eingestellt. Später, in Indonesien, soll er aber vom Technikpersonal des Billigfliegers auch nicht mehr richtig getestet worden sein.



Fünf Monate nach dem Crash in Indonesien kam es in Äthiopien zum gleichen Systemfehler bei einem Max-Modell; bei dem Absturz starben alle 157 Insassen an Bord. Seit den Fällen gilt für alle 737 Max ein weltweites Flugverbot. Auf Boeing ist der Druck groß, die Probleme rund um das System MCAS zu erläutern.