Im Landtag in Stuttgart geht der zweite NSU-Untersuchungsausschuss seinem Ende entgegen. Die Zeugenbefragungen sind abgeschlossen - der Abschlussbericht soll im Herbst vorliegen. Das Gremium ging Vermutungen und Indizien nach - so der von der angeblichen Anwesenheit ausländischer Geheimdienste am Tag der Ermordung der Polizistin Michèle Kiesewetter am 25. April 2007 in Heilbronn. Die These, Kiesewetter könnte bei einem Waffengeschäft von Islamisten dazwischengeraten sein, bestätigte sich nicht. Die NSU-Mitglieder waren in ihren frühen Zeiten zwar im Südwesten unterwegs. Belege für ein Unterstützernetzwerk nach dem Untertauchen des Trios gibt es hier aber nicht.