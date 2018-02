Die Winterspiele hatten vor zwei Wochen schon unter politischen Vorzeichen begonnen: Kurz vor der Eröffnung einigten sich Nord- und Südkorea darauf, unter einer gemeinsamen Flaggen anzutreten. Tatsächlich liefen Sportler aus beiden Ländern zusammen in die Arena ein. Das sah auch US-Vizepräsident Mike Pence vor Ort, wechselte mit der ebenfalls anwesenden Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un aber kein Wort.



Außerhalb des Stadions wurde am Sonntag Kritik an der nordkoreanischen Delegation laut. Etwa 200 Demonstranten versammelten sich, schwenkten südkoreanische und amerikanischen Flaggen und erklärten auf Plakaten "Killer Kim Yong Chol, fahr zur Hölle". Der Protest richtete sich auch gegen die südkoreanische Regierung, die den Besuch möglich gemacht hatte. Drinnen überreichte IOC-Präsident Bach dem amtierenden Bürgermeister von Peking, Chen Jining, symbolisch die olympische Flagge. In der chinesischen Hauptstadt finden die Winterspiele 2022 statt.