Papst Franziskus beim Weltjugendtag in Panama.

Quelle: Alessandra Tarantino/AP/dpa

Nach sechs Tagen geht der Weltjugendtag der katholischen Kirche in Panama zu Ende. Zum Abschluss des größten Katholikentreffens der Welt leitet Papst Franziskus heute in Panama-Stadt nochmals einen feierlichen Gottesdienst.



Im Laufe seines fünftägigen Besuchs in dem mittelamerikanischen Land hatte das Oberhaupt der katholischen Kirche die Teilnehmer unter anderem dazu aufgerufen, Brücken statt Mauern zu bauen. Zudem warnte er vor einer Spaltung der Gesellschaft durch Stigmatisierung.