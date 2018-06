Luigi Di Maio, Spitzenkandidat der Fünf-Sterne-Bewegung. Quelle: Alessandra Tarantino/AP/dpa

Mit Abschlusskundgebungen wollen die italienischen Parteien am Freitag zwei Tage vor der Parlamentswahl noch unentschlossene Wähler mobilisieren. Die Fünf-Sterne-Protestbewegung tritt in Rom mit ihrem Spitzenkandidaten Luigi Di Maio auf.



Der Chef der regierenden Sozialdemokraten, Matteo Renzi, wird in Florenz erwartet. Die rechtspopulistische Lega hält ihre Abschlussveranstaltung in Mailand ab. Die Italiener wählen am Sonntag beide Kammern ihres Parlaments.