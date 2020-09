Justin Trudeau beim gedenken an die Opfer.

Quelle: Adrian Wyld/The Canadian Press/AP/dpa

Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat in einem Telefongespräch mit dem iranischen Präsidenten Hassan Ruhani "vollständige Klarheit" über den Abschuss einer ukrainischen Passagiermaschine gefordert. Es müsse eine "umfassende und vollständige Untersuchung" vorgenommen werden, sagte Trudeau nach eigenen Angaben.



Trudeau kündigte zudem an, dass in Kürze ein Team kanadischer Ermittler in Teheran erwartet werde. Unter den 176 Absturzopfern waren 57 Kanadier.