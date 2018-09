Ein Denkmal erinnert an die MH17-Opfer in der Ukraine. Quelle: Koen Van Weel/ANP/dpa

Russlands Militär hat angeblich neue Belege für seine Unschuld am Abschuss der malaysischen Boeing über dem Kriegsgebiet Ostukraine 2014. Die eingesetzte Rakete des Flugabwehrsystems Buk sei 1986 an eine Einheit in der Westukraine geliefert worden, sagte der russische General Nikolai Parschin. Von dort sei sie nie nach Russland zurückgekehrt.



Die Boeing 777 war am 17. Juli 2014 auf Flug MH17 von Amsterdam nach Kuala Lumpur über der Ostukraine getroffen worden. 298 Menschen kamen ums Leben.