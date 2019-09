Gesundheitsminister Jens Spahn wirbt in Mexiko um Fachkräfte.

Quelle: Nick Kaiser/dpa

Wegen des enormen Bedarfs an Pflegepersonal in Deutschland hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in Mexiko um Fachkräfte geworben. Während seines Besuchs in der Hauptstadt des lateinamerikanischen Landes wurde eine Absichtserklärung unterschrieben.



Nach der soll mexikanischen Pflegern etwa durch eine Beschleunigung der Annerkennungs- und Visaverfahren die Einreise nach Deutschland erleichtert werden. Zudem lud Spahn 15 Vertreter mexikanischer Ausbildungseinrichtungen für Pflegeberufe nach Deutschland ein.