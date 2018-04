Wahlsieger Viktor Orban. Quelle: Darko Vojinovic/AP/dpa

Der EU-kritische Regierungschef Viktor Orban hat die Parlamentswahl in Ungarn deutlich gewonnen. Auf seine rechtsnationale Fidesz-Partei entfielen bei einem Auszählungsstand von 74,6 Prozent 49,2 Prozent der Stimmen, teilte das Wahlbüro in Budapest mit.



Fidesz könnte damit auf 134 Mandate im 199-sitzigen Parlament kommen und würde über eine verfassungsändernde Zweidrittelmehrheit verfügen. Damit kann er seine vierte Amtszeit und die dritte in Folge antreten.