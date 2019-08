MIgranten sitzen im Hafen von Tarifa in Decken gehüllt. Archiv

Quelle: Javier Fergo/dpa

Ein Jahr nach Inkrafttreten einer Vereinbarung zwischen Deutschland und Spanien zur Rücknahme bereits dort registrierter Migranten hat das Land erst zwei Asylsuchende zurückgenommen. Auf Grundlage einer ähnlichen Vereinbarung mit Griechenland sind laut Innenministerium 29 Migranten dorthin zurückgeschickt worden.



Die Absprache mit Spanien trat am 11. August 2018 in Kraft, jene mit Griechenland am 18. August. Zuvor hatte es einen erbitterten Asylstreit der Unionsparteien gegeben.